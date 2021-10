UEFA oordeelt dat er “geen bewijs van racisme” is voor Praags fluitconcert aan Glen Kamara

De UEFA heeft vrijdag het disciplinair onderzoek, dat was aangevraagd door Rangers na afloop van hun duel tegen Sparta Praag, afgesloten. De Schotse landskampioen ging eind september in de Europa League op bezoek bij Sparta en in dat duel werd Rangers-middenvelder Glen Kamara veelvuldig uitgefloten.

“Onderzoeken hebben aangetoond dat het niet voldoende bewezen is dat racistisch of discriminerend gedrag aan de basis ligt om zo een tuchtprocedure op te starten tegen Sparta Praag”, liet het Europese overkoepelende voetbalorgaan in een persbericht weten.

Het geschil tussen beide clubs nam begin oktober een diplomatieke wending toen de Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken Jakub Kulhanek op Twitter aankondigde dat hij van plan was de Britse ambassadeur te “ontbieden” om de zaak te bespreken.

Kamara, geboren in Finland en met roots in Sierra Leone, werd op 30 september voortdurend uitgejouwd in de partij die met 1-0 gewonnen werd door Sparta Praag. Eerder kreeg hij in maart al racistische opmerkingen van Slavia Praag-verdediger Ondrej Kudela in de knock-outfase van de Europa League vorig seizoen. Dat kwam Kudela uiteindelijk op een schorsing van tien wedstrijden te staan, interlands inbegrepen. Hij miste zo het EK.

Het is niet de eerste keer dat de Sparta-aanhang zich recent negatief heeft laten opmerken. In augustus was AS Monaco-middenvelder Aurélien Tchouaméni het mikpunt van racistische gezangen in de Champions League-kwalificatiematch van de Monegasken in Praag (0-2).

Normaal gezien zou het Tsjechische team de wedstrijd tegen Rangers achter gesloten deuren moeten afwerken, maar de UEFA liet finaal toch 10.000 supporters toe, voornamelijk kinderen.

Aamer Anwar, de advocaat van Kamara, sneerde in een persbericht dat “Sparta een serieus probleem met racisme heeft”. “De UEFA is zoals gewoonlijk weer onzichtbaar”, voegde de raadsman van de speler er nog aan toe.

Die beschuldigingen van racisme leidden tot woede bij zowel Sparta Praag als de Tsjechische autoriteiten. Sparta bestempelt de uitspattingen van Anwar als “hartverscheurend”. “Stop met onze kinderen aan te vallen”, lanceerde de club een niet mis te verstane boodschap. “Het is ongelofelijk dat na een match onschuldige kinderen onterecht beschuldigd worden van racisme.”

