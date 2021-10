Red Flames kennen binnenkort hun tegenstanders op het EK komende zomer

De Red Flames kennen op 28 oktober hun tegenstanders in de groepsfase van het EK voetbal van volgende zomer in Engeland. Dan wordt er in Manchester geloot. Dat maakte de UEFA vrijdag bekend. De Belgische voetbalvrouwen komen bij de loting in pot 3 terecht.

De Red Flames plaatsten zich in december vorig jaar dankzij een 4-0 zege in de laatste kwalificatiewedstrijd tegen Zwitserland voor hun tweede EK op een rij. In 2017 gingen ze er in Nederland tijdens hun eerste EK ooit in de groepsfase uit.

De Belgische vrouwen zitten bij de loting in pot 3, samen met Denemarken, Zwitserland en Oostenrijk. In pot 1 zitten gastland Engeland, titelhouder Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Het EK voetbal voor vrouwen had oorspronkelijk dit jaar moeten plaatsvinden, maar werd - net als het EK bij de mannen - met een jaar uitgesteld door de coronapandemie. Op die manier werd voorkomen dat beide EK’s zouden samenvallen.

(belga)