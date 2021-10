Antiterreurdiensten voeren onderzoek naar moord op Brits parlementslid

Ben-Julian Harrington, hoofd van de lokale politie, zei dat het onderzoek nog maar net is gestart en geleid wordt door agenten van “het gespecialiseerde Counter Terrorist Command”. “Het is aan de speurders om te bepalen of dit al dan niet een terroristisch incident is”, aldus Harrington, geciteerd door de Britse openbare omroep BBC.

Een 25-jarige man is opgepakt op verdenking van de moord op Amess. Op de plaats van de steekpartij is ook een mes gevonden. Over de verdachte zijn geen details vrijgegeven. De politie had eerder al gezegd geen andere verdachten te zoeken.

De 69-jarige Amess werd vrijdag rond de middag verscheidene keren gestoken tijdens een burgerraadpleging in een kerk in zijn kiesdistrict in het graafschap Essex. De aanval gebeurde in de Belfairs Methodist Church in Leigh-on-Sea.

Volgens Harrington waren de agenten “in enkele minuten” ter plaatse. “Dit was een moeilijk incident maar onze agenten en paramedici werkten erg hard om Sir David te redden”, aldus het politiehoofd. “Helaas overleed hij ter plaatse.”

Amess was een parlementslid sinds 1983 en was getrouwd. Hij laat ook vijf kinderen na. Harrington zei dat Amess “gewoon zijn verplichtingen vervulde toen zijn leven op gruwelijke wijze werd beëindigd”.

De zaak doet denken aan de moord op Labour-parlementslid Jo Cox in 2016. Cox werd aangevallen door een rechts-extremist op een burgerbijeenkomst in haar kiesdistrict en overleed aan haar verwondingen. De moord vond plaats kort voor het referendum over de brexit.