Ondanks dreigende gevangenisstraf behoort verdediger van Bayern München komende matchen gewoon tot kern

Lucas Hernandez lijkt gewoon zijn opwachting te kunnen maken voor Bayern München in de Bundesliga-topper van zondag tegen Bayer Leverkusen en de Champions League-confrontatie met Benfica drie dagen later. Er hangt de Fransman in Spanje een gevangenisstraf boven het hoofd voor het niet naleven van een contactverbod na geweldpleging tegenover zijn vriendin.

“Hij gedraagt zich zoals anders”, gaf coach Julian Nagelsmann vrijdag te kennen aan de pers. “Hij trainde goed en maakt deel uit van mijn plannen voor de volgende twee wedstrijden. Als hij fit is, speelt hij ze allebei.”

De 25-jarige Fransman moet in Madrid voor de rechter verschijnen op de vooravond van de partij van Bayern bij Benfica. Hoe het er nu naar uitziet, heeft hij vanaf dan tien dagen om zijn gevangenisstraf van zes maanden aan te vatten.

Het contactverbod, met een duur van zes maanden, werd hem oorspronkelijk opgelegd omdat hij zijn vriendin gewelddadig bejegend had in 2017, in zijn periode bij Atletico Madrid. Ze werden nadien betrapt toen ze samen naar Spanje terugkeerden na hun trouw, alvorens de termijn verstreken was. Daardoor wacht hem nu een half jaar achter de tralies.

In Spanje blijven contactverboden zelfs in geval van verzoening van kracht om zo elke vorm van geforceerde verzoening tegen te gaan. De speler tekent evenwel hoger beroep aan tegen de straf. Het is nog onduidelijk wanneer de zaak behandeld zal worden en of hem dat een effectieve gevangenisstraf zou besparen.

