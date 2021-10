Rode Duivel Alexis Saelemaekers tekent contractverlenging tot 2026 bij AC Milan

Alexis Saelemaekers (22) heeft zijn contract bij het Italiaanse AC Milan met twee jaar verlengd tot 2026. Onze landgenoot kwam dit seizoen al in elke wedstrijd van de Milanezen in actie en vertoeft er sinds januari 2020. Toen nam Milan de Rode Duivel van Anderlecht definitief over voor zo’n 3,5 miljoen euro.