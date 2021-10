Onthaalmoeder brengt “verse” babyvoeding in pottekes op de markt

Een traiteur voor baby’s? Die bestaat, in Heusden. Onthaalmoeder Dorien De Wilde (33) kon er moeilijk mee leven dat ze elke dag kookt voor haar kindjes in de crèche, maar dat de ouders in het weekend wegens tijdsdruk naar voeding in glazen bokaaltjes grepen. Daarom start ze met een alternatief. Verse groentepapjes in potjes. “Je hebt goeie en slechte eters, maar één ding hebben ze gemeen: het moet lekker smaken.”

Kind en Gezin is duidelijk. Niks mis met potjesvoeding. Al luidt hun advies ook: beter afwisselen met eigen bereidingen. Maar zelfs dat is lastig voor veel drukbezette ouders. “Het weekend moet ontspannend zijn. Dan schiet koken er wat bij in”, zegt Dorien De Wilde, onthaalmoeder bij Het Bavetje in Merelbeke. “En dus grijpen ze soms naar papjes in bokaaltjes. Prima, maar echt smaken doen ze niet.” Nochtans is smaak belangrijk voor baby’s en peuters. “Je hebt goeie en slechte eters, maar één ding hebben ze gemeen: het moet lekker smaken.”

Lokale producten

En dus bedacht ze een alternatief: kant-en-klare, verse babygerechtjes in potjes, met lokale producten van bij de boer. Te bestellen online. Vergeten groenten als rammenas koolrabi staan op het menu. Vlees ook en binnenkort quorn. “Ergens hoop ik dat de kinderen op deze manier kennismaken met gezonde voeding en hun smaakpapillen kunnen ontwikkelen.”

Tijdens de week werkt Dorien in de opvang, in het weekend staat ze achter haar fornuis in Heusden. “De bestellingen lopen binnen en ik krijg positieve reacties. Zelfs van volwassenen die het opwerken tot een puree.” Of haar concept uniek is? “Ik denk het wel. Mijn papjes worden niet gepasteuriseerd en zijn twee dagen houdbaar in de koelkast. Dat heb ik nog nergens gezien.”

www.patotter.be