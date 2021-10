Vincent Kompany maakt zich ondanks nieuwe RSZ-regeling geen zorgen over toekomst Belgisch voetbal: “Er is ontzettend veel talent aanwezig”

Door de nieuwe RSZ-regels wordt het voor de Belgische clubs een pak duurder, en dus moeilijker, om topspelers naar ons land te halen. “Ja, dit zal zijn gevolgen hebben. Misschien zet het Belgisch voetbal zelfs tijdelijk een kleine stap achteruit”, beseft ook Vincent Kompany. “Maar er zijn volgens mij dossiers die nog meer impact hebben dan de nieuwe RSZ-regeling.”

Wat volgde, was een minutenlang pleidooi voor de eigen jeugd. “Ik zie voortdurend hoeveel talent er op de Belgische velden rondloopt. Niet alleen bij ons, maar ook bij ploegen als Club Brugge en Standard. Allemaal jongens die heel goed weten hoe modern voetbal gespeeld moet worden. Er is een gigantische reserve aan talent in België, het is echt niet altijd nodig om daar absolute topspelers aan toe te voegen. Bij ons zijn de laatste jaren mannen als Jérémy Doku en Albert Sambi Lokonga doorgebroken net omdat we geen geld hadden. Wij zijn daar nooit slechter van geworden. Ik ben er zeker van dat het Belgisch voetbal hier met een goeie langetermijnvisie ook sterker kan uitkomen.”

Eerste klasse B

De integratie van een aantal beloftenploegen in 1B vindt Kompany bijvoorbeeld een goeie zaak. “Op dat vlak zetten we een stap vooruit. Die jongens zullen ervaring opdoen en sneller klaar zijn voor de Belgische eerste klasse”, aldus de coach van paars-wit. “Maar we moeten nog meer in onze jeugd durven te investeren, zodat die jongens zich nog beter kunnen ontwikkelen. Misschien is er op dat vlak wél hulp nodig. Met een andere structuur – nieuwe stadions, betere velden, noem maar op – zal onze jeugd beter worden, wat ook onze competitie beter zal maken. Met een goed plan zal het Belgisch voetbal over tien jaar niet slechter zijn dan nu, daar ben ik zeker van.”