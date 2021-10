Joske Izquierdo is back bij Club Brugge en reageert emotioneel na de wedstrijd: “De fans scandeerden mijn naam”

“Ik ben emotioneel”, zei José Izquierdo (29) na de gewonnen wedstrijd van Club Brugge tegen KV Kortrijk. In minuut 79 mocht hij Noa Lang komen vervangen. Afgelopen transferperiode was het nog een verrassing van formaat toen Club Brugge de terugkeer van Izquierdo aankondigde.

Een vriendendienst, klonk het anderhalve maand geleden nog bij Club Brugge. José Izquierdo kreeg een minimumcontract om te herstellen van enkele knieblessures. Clement rekende pas binnen enkele maanden op hem, maar plots zat hij tegen KV Kortrijk al in de selectie.

Al in de 23ste minuut startte José Izquierdo met opwarmen en meteen kon hij rekenen op gejuich van de tribunes. De fans van Club Brugge waren hem en zijn prestaties in de periode van 2014 tot 2017 duidelijk nog niet vergeten. “Ik ben bijzonder blij om terug te zijn. De fans scandeerden mijn naam. Dit voelt als thuiskomen. Ik ben er emotioneel van. Dat ik zo snel weer fit ben, is te danken aan de geweldige staf hier. Ze hebben mij fantastisch geholpen. Ik wil ze heel graag bedanken. Ze hebben hard gewerkt met mij. Aan hoeveel procent van mijn kunnen ik zit? We zullen zien in de wedstrijden”, lachte een zichtbaar gelukkige Izquierdo na de wedstrijd voor de camera’s.

“José is nog niet helemaal topfit, maar hij kan wel een tiental minuten iets brengen. Lang heeft met Oranje veel gegeven dus het leek mij een logische wissel. José is een super voetballer en een super jongen. Hij is hier altijd graag gezien. Dat is ook de reden waarom we hem de kans hebben gegeven om hier te revalideren. Hopelijk haalt hij zijn oude niveau terug. Hij is er alleszins heel hard voor aan het werken, hij is op goede weg”, zei trainer Philippe Clement achteraf over de terugkeer van Izquierdo.

Het was van 24 april geleden dat Izquierdo nog eens minuten maakte. Dat was bij Brighton, toen hij acht minuten voor tijd mocht invallen. Izquierdo vertrok in 2017 naar Brighton and Hove Albion voor om en bij de 16 miljoen euro. Daar deed hij het goed, maar werd de laatste twee seizoenen geplaagd door blessures.