Caravan, minibus en wagen branden uit bij depanneur: “Metershoge vlammen”

Op de terreinen van depannage Coeman langs de Prins Regentstraat zijn vrijdagavond een caravan, een minibus en een wagen in vlammen opgegaan. Hoe het vuur ontstond, is onduidelijk.

Het waren buurtbewoners die vrijdagavond rond halftien metershoge vlammen opmerkten en de brandweer verwittigden. “Vanuit mijn kamer zag ik de metershoge vlammen en intussen stond ook de hele straat onder de rook. Heel wat roetdeeltjes kwamen op de geparkeerde wagens terecht”, vertelt een van hen.

De brandweer snelde ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. Een caravan en een bestelwagen die naast elkaar geparkeerd stonden aan de achterzijde van het terrein stonden brandden echter helemaal uit. Ook een Peugeot met Franse nummerplaat die vlakbij stond, ging in vlammen op. Hoe het vuur ontstaan is, is onduidelijk en wordt nog onderzocht. NDZ