Parijs plant 170.000 extra bomen om stadsklimaat te verbeteren

De bijkomende bomen zullen overal geplant worden waar er nog plaats is: langs de straten, op pleinen, in parken, maar ook langs de bermen van de stadsring.

De bomen moeten helpen in de strijd tegen klimaatverandering. Ze slorpen CO2 op, verbeteren de luchtkwaliteit en helpen de stad af te koelen tijdens hittegolven. De bomen vormen ook natuurlijke obstakels voor lawaai en visuele vervuiling en zouden zo ook een gunstig effect moeten hebben op het stressniveau van de Parijzenaars.

Bomen hakken

Parijs is reeds één van de Europese hoofdsteden die de meeste bomen telt. Er staan er ongeveer 200.000 in de stad zelf, en nog eens 300.000 in de bossen van Boulogne en Vincennes. De 170.000 bijkomende bomen zouden er tegen 2026 moeten staan. In het eerste plantseizoen 2020-21 zijn er alvast 14.000 bijgekomen. De stad heeft daarvoor een eigen boomkwekerij.

Tegelijkertijd zal minder dan 1,5 procent van de bomen om veiligheidsredenen omgehakt moeten worden, aldus het stadsbestuur. Sinds 2014 houdt Parijs met een automatisch systeem toezicht op het bomenbestand. Elke boom heeft een eigen digitale ID-kaart en wordt jaarlijks geïnspecteerd.

Dat Parijs nog een tandje kan bijsteken voor een beter klimaat, bleek deze zomer nog. De Franse Raad van State gaf de overheid een boete van 10 miljoen euro voor excessieve luchtvervuiling in verscheidene stadsagglomeraties, waaronder de hoofdstad.