Noorse politie wist al in 2015 van mogelijk gevaar aanslagpleger Kongsberg

De Noorse politie wist dat de man die woensdag in Kongsberg vijf mensen doodde met pijl en boog radicaliseerde en mogelijk geweld zou gebruiken. In een interview met de krant Verdens Gang zegt het hoofd van de afdeling terrorismebestrijding, Arne Christian Haugstøyl, dat de politie in 2015 voor het eerst over de man werd getipt.

Volgens Haugstøyl wees toen niets erop dat de 37-jarige man die zich tot de islam had bekeerd een terroristische bedreiging vormde. Wel leek hij geestesziek te zijn. Omdat de vrees bestond dat hij zou radicaliseren, werd hij in de jaren daarna in de gaten gehouden. Naar aanleiding van een video die hij in 2017 op YouTube publiceerde, werd hij ook ondervraagd. Omdat zijn gedrag verband leek te houden met mentale problemen, lichtte de politie in 2018 de gezondheidsdiensten in.

LEES OOK. Reden voor dodelijke raid in Noorse Kongsberg wellicht geen terrorisme, maar mentale ziekte

“Op basis van zijn geestelijke gezondheid zagen we een lage drempel om geweld te plegen en dat er een mogelijkheid was dat hij met eenvoudige middelen een kleinschalige aanslag in Noorwegen zou kunnen plegen”, aldus Haugstøyl. Daarna verdween hij voor de politie van de radar. Volgens Haugstøyl loopt er een onderzoek naar de gang van zaken.

LEES OOK. Jaren geleden al gewaarschuwd dat hij tot “iets verschrikkelijks” in staat was: dader van dodelijke raid met pijl en boog was wellicht geradicaliseerd (+)