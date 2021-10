Nog 6.000 gezinnen zonder stroom na verwoestende overstromingen

In de Vesder-vallei zijn er drie maanden na de overstromingen nog altijd zo’n 6.000 gezinnen zonder aardgas, om zich te verwarmen of om te koken. Resa zei vrijdag dat binnen een maand, dus tegen midden november, alle huizen weer op het aardgasnet moeten aangesloten zijn, met uitzondering van de wijk La Fenderie in Trooz. Daar woont normaal een 30-tal mensen, al is die wijk sinds de overstromingen verlaten.

Niet gemakkelijk te herstellen

Kort na de verwoestende overstromingen van midden juli waarschuwde de distributienetbeheerder al dat het maanden kon duren voor het aardgasnet zou zijn hersteld. De getroffen bewoners - zo’n 14.000 gezinnen - zouden een deel van de winter dus geen gas hebben om zich te verwarmen of om te koken. Intussen zijn de gasleidingen hersteld in Angleur, Chaudfontaine (behalve Vaux-sous-Chèvremont), Embourg, Esneux (Tilff), Limbourg (Bilstain, Dolhain, Goé, Limbourg), Pepinster en Verviers (Surdent en Renouprez).

LEES OOK. “Zonder stuwdam was het nóg erger geweest”: opvallend onderzoeksrapport over watersnood in Wallonië (+)

Maar niet overal konden de gasleidingen hersteld worden. Daarom wordt er vanaf nu voor 235 gezinnen gebruikgemaakt worden van een LNG-station. Daar komen binnenkort nog 236 gezinnen bij. Het herstellen van de leidingen in die gemeenten lag niet voor de hand, doordat het oude circuit in een vallei lag waar de bruggen zijn vernield, verklaarde de directeur-generaal van Resa, Gil Simon. Nu is gekozen voor een tijdelijke oplossing, waarbij het gas vanop de heuvel naar de leidingen wordt gepompt.