Ouders Sharon (22) in tranen na vonnis: “Dit was het laatste wat we voor haar konden doen”

Geen doodrijder, maar een moordenaar. Davy Kesteman (32) zat in afwachting van zijn proces twee jaar vrij thuis met een enkelband. Maar vrijdagmiddag hoorde hij zich veroordeeld worden tot 23 jaar effectieve opsluiting voor de moord op Sharon Gruwez (22). Een mokerslag en een keihard verdict voor de eerste verkeerszaak ooit in het hof van assisen. Maar een enorme opluchting bij de vader en moeder van het slachtoffer. “Hiervoor strijden was het laatste wat we voor haar konden doen.”