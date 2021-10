Zeker drie doden bij aardbeving op Bali

De aardbeving vond plaats voor zonsopgang, om 4.18 uur lokale tijd, waardoor de mensen volgens The Washington Post in paniek uit hun huizen renden. Het epicentrum lag acht kilometer ten noordwesten van Karangasem, op een diepte van tien kilometer, volgens de nationale geologische dienst. Er volgde ook een naschok met een kracht van 4,3 op de schaal van Richter. Die beving zou relatief diep geweest zijn, op zo’n 282 kilometer.

Huizen en gebouwen in het district Karangasem zijn ingestort, zegt districtshoofd Abdul Muhari. Door de beving zouden minstens drie dorpen afgesneden zijn van de wereld. Ook overheidsfaciliteiten zouden beschadigd zijn.

Bali staat bekend als ‘het eiland van de goden’ en is de thuisbasis van meer dan 4 miljoen mensen. Het is vooral bekend voor de tempels, prachtige vulkanen en stranden. Donderdag ging het eiland voor het eerst in meer dan een jaar opnieuw open voor toeristen nadat het aantal Covid-besmettingen gedaald waren.

© EPA-EFE