Nationale staking bij Lidl: “Twee derde van de winkels zullen waarschijnlijk dicht blijven”

De vakbonden organiseren vandaag/zaterdag een collectieve staking bij de supermarktketen Lidl. Al vier dagen lang wordt de keten getroffen door vakbondsacties nadat de directie toezeggingen van jaren geleden over extra mankracht in de winkels, zei te gaan terugschroeven. “De actie verloopt zeer goed momenteel staat de teller op 175. Ik reken erop dat 220 van de 309 winkels dicht kunnen blijven vandaag”, klinkt het bij de socialistische vakbond BBTK.

Tot nu toe gaat Jan De Weghe van het BBTK ervan uit dat er al 175 winkels gesloten zijn en de deuren zaterdag niet zullen openen. “Ze allemaal gesloten houden, dat is een utopie. Maar de actie verloopt heel goed. Van de 309 zijn nu al 175 dicht, meer dan de helft dus. En ik heb nog niet van iedereen nieuws gekregen. Ik ga ervan uit dat 220 winkels vandaag dicht kunnen blijven, dat zou alleszins mooi zijn”, zegt hij. “Maar ook met 150 winkels zijn we tevreden want dat geeft een duidelijk signaal”. Dat de teller om 9 uur zaterdagochtend op 175 stond, vindt De Weghe positief: “Het geeft al aan dat de actie geslaagd is.”

De Weghe benadrukt dat wie wil gaan werken, dat ook kan. “We willen niemand verplichten. Iedere werknemer heeft de keuze en een winkel kan je ook openhouden met drie personeelsleden”, klinkt het. Stakingsplannen voor maandag zijn er voorlopig nog niet aangezien er dan opnieuw aan de onderhandelingstafel zal worden gezeten. “Van een algemene staking zal dan geen sprake zijn”, klinkt het nog.

LEES OOK. Zaterdag nationale staking bij Lidl, tot 309 winkels dicht

(lto)