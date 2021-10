Burenruzie loopt zwaar uit de hand in Kortrijk: vrouw afgeranseld en voor dood achtergelaten, zes personen opgepakt

Een burenruzie in de Minister Tacklaan in Kortrijk is vrijdagavond zwaar uit de hand gelopen. Een vrouw van in de zestig werd er afgeranseld door de zus van een buurman en vervolgens voor dood achtergelaten in haar appartement. Het slachtoffer verkeert in kritieke toestand.

De vrouw, C.K., had gebeld naar de woonmaatschappij om haar beklag te doen en dat was niet naar de zin van haar overbuur. Eerder op de dag had hij, T.M. (25), het aan de stok gekregen met de zoon van de bewoonster en hem een paar rake klappen gegeven

Later op de avond raakten de gemoederen weer verhit. Het was de zus van de bewoner, A.M. (30), die de vrouw begon aan te vallen. Ze zou hebben geslagen en geschopt tot de vrouw niet meer bewoog. Daarna trokken ze het slachtoffer aan het haar naar haar appartement en lieten ze haar voor dood achter.

De vrouw ligt nog altijd in kritieke toestand in het AZ Groeninge. Ze zou onder meer een schedelbreuk hebben opgelopen. De vrouw zou al meerdere keren haar beklag hebben gedaan over het vele volk dat er bij haar overbuur over de vloer kwam. Haar laatste telefoontje aan de woonmaatschappij was voor die buurman het telefoontje te veel.

Er werden in totaal zes personen opgepakt na de burenruzie. Het is nog niet duidelijk om wie het precies allemaal gaat.

Persoon neergestoken aan station

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd er ook een persoon neergestoken aan het station in Kortrijk. Volgens het parket werd de man aangevallen met een gebroken glas. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar zou niet in levensgevaar zijn. Het onderzoek loopt momenteel. Een verdachte is er nog niet, de camerabeelden worden bekeken.