FIFA bestraft Panama voor homofobe gezangen van supporters

Panama moet zijn volgende thuiswedstrijd in de voorronde van het WK 2022 achter gesloten deuren afwerken. De wereldvoetbalbond FIFA bestraft het Centraal-Amerikaanse land vanwege homofobe gezangen van de supporters vorige maand in de thuisduels tegen Costa Rica en Mexico.

De Panamese voetbalbond moet ook een boete van omgerekend 46.500 euro betalen. In een reactie heeft de federatie al laten weten in beroep te gaan en “elke vorm van discriminatie, in het voetbal of waar dan ook, te veroordelen”.

Panama zal het in principe dus zonder steun moeten doen in de volgende kwalificatiematch van de concacaf-zone, op 16 november tegen El Salvador.

Het team van Anderlecht-verdediger Michael Murillo staat na zes speeldagen vierde (op acht landen) met 8 punten. De top drie (voorlopig Mexico, VS en Canada) plaatst zich rechtstreeks voor Qatar, de vierde speelt een intercontinentale play-off.

Panama debuteerde in 2018 op het WK in Rusland. Het verloor zijn drie groepswedstrijden tegen de Rode Duivels (3-0), Engeland (6-1) en Tunesië (2-1).