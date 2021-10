Ruud Vormer zet record neer tegen Kortrijk: “Mentaal moeilijke weken gehad”

Ruud Vormer is terug. Na enkele moeilijke weken met blessurelast en het statuut van bankzitter was de Nederlandse aanvoerder vrijdagavond met twee goals de matchwinnaar voor Club Brugge tegen KV Kortrijk (2-0).

Ruud Vormer stond tegen Kortrijk voor het eerst sinds 10 september nog eens in de basis. Na 32 minuten schoot hij een vrije trap uit het boekje in doel. De Nederlandse kapitein heeft een patent op zulke vrije trappen. Het was al zijn negende doelpunt uit een rechtstreekse vrije trap in de Jupiler Pro League sinds het seizoen 2008-2009. Behalve Ruslan Malinovskiy (ex-Genk) deed niemand hem dat na, berekende OptaJohan. “Dat is trainen. Elke week keihard oefenen en dan vliegen ze er zo in.”

Vormer liep na de 1-0 meteen naar bankzitter en landgenoot Bas Dost. “Dost zei voor de wedstrijd: “Als je een vrije trap binnenschiet, dan kom je maar bij me. We zijn een beetje lotgenoten geworden en hebben veel steun bij elkaar gevonden. Het zijn voor hem ook moeilijke weken geweest, dus ik ben blij dat hij nu ook terug is. We praten er elke dag over.”

Vormer gaf voor de camera tijdens de rust toe dat de afgelopen weken mentaal aan hem hebben gevreten. “Het waren wat moeilijkere weken, maar dit doet me echt goed. Het is echt genieten om er meteen twee te maken. Hier heb ik lang op gewacht. Sinds de match tegen PSG (waar Vormer op de bank zat, nvdr.) is het een beetje lastig geweest. Mentaal was het heel moeilijk, maar ik heb me er overgezet. Ik ben positief teruggekomen en ga weer knallen voor de club.”

Clement gepikeerd

Mogelijk komt Ruud Vormer weer in beeld voor de match tegen Manchester City, dinsdagavond in de Champions League. Clement reageerde gepikeerd toen hij de vraag kreeg of hij de captain na twee doelpunten op de bank kan zetten. “Vragen jullie straks aan Guardiola waarom hij Foden, Sterling of zelfs De Bruyne op de bank zet?”

