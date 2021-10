Tiental studenten bezet bosje waar UGent studentenhome wil neerpoten, Universiteit dient klacht in

In Gent hebben aan de Sterre een tiental studenten een klein bos bezet uit protest tegen de komst van een studentenhome. De universiteit heeft de campus aan de De Pintelaan gekozen om moderne huisvesting op te trekken. Maar de jongeren zijn gehecht aan de bomen, klinkt het. “We denken dat de UGent zeker een alternatief kan vinden”, zegt student Nicolaas Van der Burght.

© fvv

Zaterdag trok een tiental jongeren naar het bosje om zich er te installeren. Ze willen geen grote confrontatie met de universiteit, klinkt het, maar hopen wel een signaal over te brengen. Het bos kappen is onbespreekbaar, ook indien dat nodig is om studentenhuisvesting op te trekken.

De Gentse universiteit is al lang op zoek naar geschikte locaties om nieuwbouw neer te poten. Ze bekijkt twee locaties: een aan de Sterre en een aan het Heymansbos. De nieuwbouw is nodig om verouderde en energieverslindende studentenhomes te vervangen zonder het huidige tekort aan studentenkoten op te drijven.

Zaterdag heeft de UGent een klacht ingediend tegen de tiental jongeren die zaterdag het bos aan de De Pintelaan bezetten. De universiteit geeft aan dat ze niet aanvaardt dat gebouwen of terreinen het voorwerp zijn van een bezetting.