Youth For Climate roept jongeren op om op straat te komen voor wereldwijde klimaatstaking

Klimaatbeweging Youth for Climate roept jongeren op om op vrijdag 22 oktober in Gent en Louvain-la-Neuve opnieuw te spijbelen en de straat op te gaan tijdens de Global Climate Strike. Op die dag zullen jongeren over de hele wereld staken voor het klimaat.

“Na het succes van 10 oktober, toen we met 50.000 door de straten van Brussel liepen, willen we nu opnieuw jongeren de kans geven om hun stem te laten horen”, zegt klimaatactiviste Anuna De Wever. “We zien dat de druk die we uitoefenen langzaam dingen in beweging brengt, maar er moet veel meer gebeuren en het tempo moet worden opgedreven als we een leefbare toekomst willen voorzien voor de volgende generaties en verdere slachtoffers aan klimaatverandering willen voorkomen.”

Het recentste IPCC-rapport sprak klare taal, het is “code rood” voor de mensheid, aldus Lola Segers van Youth for Climate. “Het is nu of nooit. We moeten de druk hoog houden en ervoor zorgen dat iedereen eraan wordt herinnerd dat dit gaat over het voortbestaan van de mensheid en dat de beslissingen die vandaag gemaakt worden ons in een zeer gevaarlijk scenario brengen.”

COP26

De jongeren protesteren in Gent en Louvain-la-Neuve iets meer dan een week voor de start van de klimaatconferentie COP26, die van 1 tot en met 12 november plaatsvindt in Glasgow. Negen jongeren van Youth for Climate zullen ook aanwezig zijn in de Schotse hoofdstad om daar druk uit te oefenen op de onderhandelingen.

“De doelstellingen van alle landen moeten drastisch omhoog”, aldus nog Anuna De Wever. “Dan moet België wel volgen. Het lukt echter nog niet om alle regeringen binnen België op één lijn te krijgen voor een ambitieus klimaatplan. Dat moet er zijn voor COP26 begint.”