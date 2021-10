Voormalig wonderkind Sahin bevestigt einde van carrière als voetballer

Nuri Sahin in actie tegen Anderlecht in 2014 — © EPA

De voormalige middenvelder van Borussia Dortmund Nuri Sahin hangt op 33-jarige leeftijd zijn voetbalschoenen aan de haak. Hij blijft wel coach bij de Turkse club Antalyaspor, het team van doelman Ruud Boffin. Dat bevestigde hij aan de Spaanse sportkrant AS.

“Ik zal niet terugkeren als voetballer,” zei hij voor zijn debuut tegen Sivasspor op zaterdag. Sahin werd iets meer dan een week geleden verrassend benoemd tot coach van Antalyaspor. Turkse media meldden dat hij een vijfjarig contract heeft gekregen om Ersun Yanal te vervangen, maar hij mocht zelf beslissen of hij ook als voetballer actief wou blijven.

Antalyaspor staat momenteel 14e in de Turkse eerste klasse met acht punten uit acht wedstrijden. Sahin was op een gegeven moment de jongste speler en doelpuntenmaker in de Bundesliga. Hij brak als 16-jarige door bij Dortmund, werd Duits kampioen en won de Duitse beker. Hij kon echter nooit zijn enorme potentieel waarmaken.

Hij speelde ook voor Feyenoord, Real Madrid, Liverpool en Werder Bremen voor hij naar Antalyaspor verhuisde. Sahin heeft ook meer dan 50 caps voor Turkije.