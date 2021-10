Weense musea maken account aan op pornovriendelijk Onlyfans: “Abonneer je om de naaktfoto’s te zien”

LEES OOK. Vlamingen getuigen in Streamz-documentaire: “Op Instagram post je je kat, op OnlyFans toon je wat meer” (+)

Wegens de half zichtbare welving van een vrouwelijke borst in het werk van de Japanse fotograaf Nobuyoshi Araki werd het Albertina museum van Wenen in juli van Tiktok gegooid en kon het museum helemaal opnieuw beginnen met het verzamelen van volgers. Anderhalf jaar geleden verloor het museum ook al zijn Instagram-account omdat een schilderij van Peter Paul Rubens ‘te veel ongewenst naakt toonde’. Een foto van de Venus van Willendorf, een 25.000 jaar oud beeldje, kostte het Naturhistorisches museum in Wenen nog een jaar eerder dan weer heel zijn Facebook-account, want Facebook oordeelde ook na een verklarend antwoord van het museum dat het “duidelijk om pornografische content ging”. En zo kan het nog even doorgaan met voorbeelden.

De toeristische dienst van Wenen lette daarom de afgelopen jaren zeer goed op met welke beelden (on)geschikt zijn voor de socialemediaplatforms. Enkel de minst naakte delen van kunstwerken en expo’s werden op Facebook, Instagram en Tiktok geplaatst. En als er teaservideo’s werden gemaakt, probeerde de dienst toerisme rond de tepels en penissen te fietsen. Maar dat verarmt en beperkt het aanbod te sterk, vindt de dienst nu, die onlangs een teaservideo waar het schilderij Liebespaar van Koloman Moser eventjes in te zien was, verwijderd zagen door Facebook en Instagram wegens “mogelijk pornografisch”.

“Het is gewoon onmogelijk geworden om nog naakt te gebruiken op sociale media”, zegt woordvoerster Helena Hartlauer aan The Guardian. “Sommige werken en expo’s zijn te expliciet om ze nog te kunnen promoten. We kunnen telkens zonder naakt werken, natuurlijk, maar deze kunstwerken zijn cruciaal voor Wenen. Als je aan een zelfportret van Schiele denkt van 1910, dan is dat een van de meest iconische werken. Als zoiets niet meer gebruikt kan worden in onze communicatie en promotie op sociale media, dan is dat oneerlijk en frustrerend.”

Beperkt aanbod

Dat Onlyfans, een volwassenplatform dat zijn opmars en winstmodel vooral heeft geënt op naakt- en pornobeelden, geen naakt censureert, is een uitgelezen kans om zonder beperkingen te tonen aan kunstliefhebbers wat Wenen te bieden heeft, vindt de dienst toerisme.

De nieuwe techniek van de medewerkers is eenvoudig: er worden nog wel teaserbeelden op Instagram, Tiktok en Facebook geplaatst, maar enkel de minst betwistbare. Wie de volledige video’s of kunstwerken wil zien, kan terecht op het 18+-account op Onlyfans. Daar kan je alle posts bekijken. Wil je de foto’s bij de posts ook zien? “Abonneer je om de foto’s te zien”, klinkt het op het account. “Beperkt aanbod! Slechts drie dollar voor 31 dagen.”

