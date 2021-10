Opnieuw meer dan 160 rebellen gedood bij aanvallen Arabische coalitie in Jemen

“We hebben 32 aanvallen uitgevoerd (...) in al-Abdiya (op ongeveer 100 kilometer ten zuiden van Marib) de afgelopen 24 uur”, aldus de Arabische coalitie aan het Saoedische nieuwsagentschap SPA. “Elf militaire voertuigen zijn verwoest en meer dan 160 terroristische elementen zijn geëlimineerd.” Een loyalistische bron stelde dat de rebellen zich al in het midden van de sector al-Abdiya bevinden, na een “belegering die vier weken heeft geduurd”.

De rebellen proberen al enkele maanden de stad Marib in handen te krijgen. Het noorden van het land staat grotendeels onder controle van de rebellen, enkel Marib geldt nog als een “loyalistisch” bastion.

De voorbije dagen heeft de militaire alliantie al verschillende grootschalige aanvallen uitgevoerd in het gebied. Volgens de Saoedische coalitie hebben daarbij honderden Houthi’s het leven verloren. De sjiitische rebellengroep maakt geen melding van het aantal gesneuvelde strijders in eigen rangen. Er zijn in Jemen geen onafhankelijke instanties die de cijfers kunnen bevestigen.

De oorlog in Jemen woedt al sinds september 2014. Sinds 2015 mengt een Arabische coalitie onder leiding van het soennitische Saoedi-Arabië zich in het conflict, om de Jemenitische regeringstroepen te steunen tegen de sjiitische Houthi-rebellen.