Naakte studenten bootsen seksuele activiteiten na, midden op ULB-campus

Leden van een studentenclub op de ULB hebben donderdag midden op de campus in Elsene naakt seksuele activiteiten nagebootst, in het kader van een doop. De universiteit heeft de activiteiten van de studentenclub opgeschort, de bestuursleden moeten donderdag meer uitleg komen verschaffen.

De beelden laten weinig aan de verbeelding over: op het midden van een terrein op de ULB-campus in Elsene stonden – tot verontwaardiging van enkele omstaanders en toevallige voorbijgangers – naakt seksuele activiteiten na te bootsen in het kader van hun studentendoop. Een inbreuk op het doopcharter van de ULB, dat studentenverenigingen voorschrijft dat “de morele en fysieke integriteit van studenten tijdens een doop gerespecteerd wordt.”

“Het universiteitsbestuur is op de hoogte, de verantwoordelijke van de studentenvereniging moeten donderdag verschijnen bij de vicerector”, aldus ULB-woordvoerder Aurélie Rousseaux. “In afwachting zijn de activiteiten van de bewuste vereniging geschorst.”