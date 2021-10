Lava verwoest opnieuw honderden gebouwen op La Palma

Over nieuwe evacuaties is niets bekendgemaakt. Sinds middernacht zijn opnieuw bijna 40 lichte tot middelzware aardbevingen geregistreerd. De hevigste had een kracht van 4,6 op een diepte van 37 kilometer. “De aardbevingen wijzen erop dat de uitbraak onverminderd aanhoudt”, aldus expert Eduardo Suarez van het nationale geografische instituut.

De vulkaan in de Cumbre Vieja heeft nog geen officiële naam. De vulkaan barstte op 19 september voor het eerst in vijftig jaar uit. Sindsdien richtten de lava en asregens grote schade aan woningen, infrastructuur en de landbouw aan. Meer dan 7.000 mensen moesten uit voorzorg hun woningen verlaten. Niemand raakte zwaargewond.

De luchthaven op het eiland was volgens uitbater Aena operationeel, maar krijgt geen vliegverkeer te verwerken vanwege het hoge gehalte aan as in de lucht. Het vliegverkeer naar de andere grote toeristeneilanden – Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria en Lanzarote – verloopt normaal.

