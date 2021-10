Borussia Dortmund boekt moeizame 3-1-zege tegen Mainz, Casteels en co verliezen bij Union Berlin

Op de achtste speeldag in de Bundesliga heeft Dortmund niet zonder moeite met 3-1 gewonnen van Mainz. Wolfsburg, met Casteels, Bornauw en Lukebakio in de basis, verloren dan weer met 2-0 op het veld van Union Berlin.

Dortmund, met Witsel en Hazard op de bank, nam een vroege voorsprong via Marco Reus na voorzet van Thomas Meunier. Erling Haaland zorgde in de tweede helft dan wel voor de 2-0 vanaf de stip, maar Mainz stribbelde nog serieus tegen. Drie minuten voor tijd kregen ze ook loon naar werken, maar verder dan dat ene goaltje kwamen ze niet. In de extra tijd maakte Haaland nog zijn negende van het seizoen: 3-1. Dortmund wordt op deze manier even alleen leider.

Freiburg kon in principe Dortmund vergezellen aan de top maar zij kwamen in hun nieuwe stadion niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Leipzig. Wolfsburg had zo opnieuw aansluiting kunnen maken met de bovenste regionen van het klassement, maar ging in Berlijn met 2-0 de boot in. Enige lichtpuntje was misschien wel dat Aster Vranckx (ex-Mechelen) op het uur zijn debuut maakte. Op dat moment was hij de vierde Belg tussen de lijnen bij Wolfsburg, naast Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw en Dodi Lukebakio.

In de overige twee wedstrijden won Bochum het duel der promovendi bij Greuther Fürth met 0-1. Eintracht Frankfurt verloor dan weer thuis met 1-2 van Hertha Berlijn, waar Dedryck Boyata de hele match speelde.

Morgen spelen Bayer Leverkusen en Bayern München nog de topper van de speeldag.