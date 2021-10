Tienduizenden betogen tegen fascisme in Rome

Tienduizenden mensen hebben zaterdag deelgenomen aan een manifestatie tegen fascisme in de Italiaanse hoofdstad Rome. Die manifestatie vond plaats een week na de aanval op het hoofdkwartier van de vakbond CGIL.

“Niet langer fascisme: voor werk, participatie en democratie”, was de slogan van het evenement dat georganiseerd was door de vakbondsfederaties CGIL, CISL en UIL. Volgens mediaberichten namen meer dan 50.000 mensen deel aan de bijeenkomst.

Na de rellen een week eerder tijdens de manifestaties tegen de uitgebreide coronamaatregelen in Italië, waren nu zaterdag talrijke politieagenten en helikopters ingezet. In de marge van die manifestatie hadden leden van de rechts-radicale partij Forza Nuova, net als anderen, het hoofdkwartier van CGIL aangevallen. Italiaanse politici debatteren momenteel over de ontbinding van de partij.

Op de manifestatie riep Luigi Sbarra, algemeen secretaris van de CISL, de autoriteiten op om snel werk te maken van de ontbinding van neofascistische en neonazistische organisaties. Italië herdenkt zaterdag ook een raid van de nazi’s in Rome 78 jaar geleden. Daarbij werden meer dan 1.000 Joden gedeporteerd naar het concentratiekamp van Auschwitz.