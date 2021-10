Helft van Lidl-winkels bleef zaterdag dicht: “Als de directie het signaal nu nog niet begrepen heeft, is het een fiasco”

Meer dan één op de twee Lidl-vestigingen is zaterdag gesloten gebleven. Dat is vernomen van woordvoerster Isabelle Colbrandt. De oorzaak van de sluiting is een staking van het personeel tegen de aanhoudende werkdruk.

Het zwaartepunt van de acties ligt in Wallonië, aldus de woordvoerster. Lidl betreurt de staking, zeker omdat er maandag om 9 uur overleg gepland is met de vakbonden. Dat was het eerste moment dat voor alle partijen paste om aan de onderhandelingstafel te zitten, klinkt het.

LEES OOK. “Die beloofde poetsploeg zal niet helpen, we kuisten nu al amper”: het gerommel bij Lidl is duidelijk nog niet voorbij (+)

Volgens Jan De Weghe van de socialistische vakbond BBTK waren er omstreeks 10 uur al 190 van de 309 vestigingen dicht, meer dan de helft dus, en dat beeld bleef de rest van de dag. De staking is “meer dan een succes” en toont aan dat een grote meerderheid van de werknemers achter de actie staat. “Als de directie het signaal nu nog niet begrepen heeft, is het een fiasco”, zegt de vakbondsman in het licht van het geplande overleg maandag. Of er maandag nog gestaakt zal worden, is nog niet duidelijk.

LEES OOK. Te weinig personeel, haperend bestelsysteem en plots veel meer brood bakken: waarom er gestaakt wordt bij Lidl (+)

Sinds woensdag heeft het personeel het werk neergelegd. Bij de warenhuisketen sluimert al lang een sociaal conflict over de hoge werkdruk.