Noorse politie twijfelt aan islamistisch motief van dader aanslag in Kongsberg

Politie-inspecteur Thomas Omholt zei zaterdag op een persconferentie dat het waarschijnlijk is dat de verdachte zich niet tot de islam had bekeerd, zoals aanvankelijk werd gedacht. In plaats daarvan wordt steeds meer gedacht aan een geestesziekte. De 37-jarige Deen heeft toegegeven dat hij vijf mensen had gedood in Kongsberg. Hij vuurde op verschillende mensen met pijl en boog.

De politie werd in 2015 al voor het eerst getipt over de man. Volgens het hoofd van de afdeling terrorismebestrijding, Arne Christian Haugstøyl, wees toen niets erop dat de man een terroristische bedreiging vormde. Het onderzoek toonde dat de verdachte zijn vermeende bekering tot de islam niet ernstig nam, zei Omholt. De advocaat van de verdachte zei aan de Noorse zender TV2 dat hij akkoord ging met de eerste bevindingen van het politieonderzoek.

De Deen was gedurende jaren vaak in contact met de gezondheidsdiensten. Omholt wou verder geen commentaar geven over de mentale toestand van de man, om getuigenverklaringen niet te beïnvloeden. Een Noorse rechtbank had vrijdag al beslist dat de dader nog vier weken in voorlopige hechtenis blijft.