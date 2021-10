Drie Belgen opgepakt in Spanje wegens drugshandel

In het Spaanse San Fulgencio, aan de Costa Blanca, zijn drie Belgen opgepakt voor drugshandel. Dat melden lokale media.

De Guardia Civil en de lokale politie van Alicante voerden op 15 september een huiszoeking uit in een woning in San Fulgencio. Er werd vermoed dat zich daar een marihuanakwekerij bevond, nadat omwonenden zich hadden beklaagd over de geur. Daarbij werden drie mensen aangehouden: twee mannen en een vrouw met de Belgische nationaliteit, tussen 30 en 46 jaar oud. Er werden ook “meer dan 100 marihuanaplanten, kweekmateriaal, drugs, cash geld en gebruiksvoorwerpen voor de verpakking en kleinhandel” aangetroffen.

Het drietal werd aangehouden, maar is inmiddels weer op vrije voeten in afwachting van hun proces.