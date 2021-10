Zulte Waregem-fans laten zich van minst fraaie kant zien met rookbommen en spandoeken tegen Francky Dury

Het was een georkestreerde actie, want nog voor de wedstrijd kondigde de ‘South Lane Crew’, de sfeergroep van Zulte Waregem, al aan dat het in het eerste kwartier een stil protest zou houden en zich niet zou tonen in de tribune. Na een kwartier kwamen ze uiteindelijk tevoorschijn, waarop ze meteen met rookbommen begonnen te gooien. Ook ontrolden ze enkele niet mis te verstane spandoeken aan het adres van de trainer. De actie werd evenwel niet door alle fans gesmaakt, want vanuit de andere tribunes weerklonk een fluitconcert voor de actie van de sfeergroep. Opvallend was dat de Antwerp-fans Dury toezongen om hem een hart onder de riem te steken. Dat werd dan weer op applaus onthaald door de supporters op de Waregemse hoofdtribune. Of hoe de trainerskwestie ook een splijtzwam blijkt onder de fans.

Echt helpen deed de actie ook niet, want een minuut later zette Benson de Antwerpenaren op voorsprong.

© BELGA