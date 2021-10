Duitse politie rukt massaal uit voor tiener met Lego-geweer

De politie in het Duitse Lindau is zaterdag massaal uitgerukt nadat een tiener werd opgemerkt met een geweer. Gelukkig bleek het slechts om Lego-speelgoed te gaan.

Een restauranteigenaar in Lindau, aan de Duitse grens met Liechtenstein, waarschuwde de politie zaterdag nadat hij een tiener in camouflagekleding had zien rondwandelen op straat met een geweer. De lokale politie rukte massaal uit, en ook de federale politie werd opgeroepen.

Al snel bleek de 15-jarige niet over een echt wapen, maar over een zelfgebouwd geweer uit Legoblokjes te beschikken. Hij werd opgepakt in afwachting van verder onderzoek.