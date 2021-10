Boothotel gezonken in Brazilië: zeker zes doden

In het zuiden van Brazilië zijn zeker zes mensen om het leven gekomen toen een boothotel op de rivier Paraguay tot zinken kwam.

Het boothotel zonk in een storm nabij Corumba, in de staat Mato Grosso do Sul aan de grens met Bolivia. Veertien mensen konden gered worden, aldus de brandweer. Volgens het bericht waren de passagiers op reis met het boothotel om te vissen op de rivier.