3D-lijntechnologie laat zich meteen opmerken: match tussen Standard en OHL ligt bijna zeven minuten stil om na te gaan of goal telt of niet

De nieuwe 3D-technologie die de Pro League in het leven heeft geroepen, heeft al meteen voor ophef gezorgd. In de tweede helft tussen Standard en OHL maakte Dragus op 51’41” de 3-0, maar het doelpunt werd afgevlagd. De VAR bekeek de beelden, maar pas op 58’28” kwam het signaal dat het buitenspel was.