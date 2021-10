Club YLA behoudt maximum na forfaitzege tegen Aalst, OH Leuven volgt in kielzog na zege tegen Genk

De Brugse vrouwenvoetbalploeg blijft uitstekend presteren in de Women Super League. Dit keer was Eendracht Aalst het slachtoffer dat met 5-0 huiswaarts gestuurd werd. Eerste achtervolger OH Leuven wist ook te winnen tegen Genk (2-0) en staat twee punten achter Club YLA. Standard Femina won de andere zaterdagwedstrijd eveneens met 2-0 tegen Zulte Waregem.