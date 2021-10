Van de moord op Pim Fortuyn tot de oorlog in Irak, Patrick Van Gompel schreef boek over zijn journalistieke carrière: “Eén van de rebellen duwde een geweer tegen mijn hoofd”

Desert Storm in Irak, de brandende banlieues van Parijs en de varkenspest. Maar ook Toon Hermans, The Rolling Stones en de Boekenbeurs. Als Vlaanderen erover kon mee vertellen, was dat vaak te danken aan Patrick Van Gompel. Met zijn pensioen in zicht bundelde de VTM-reporter verhalen uit zijn loopbaan in een boek. “In Somalië heb ik de film van mijn leven zien passeren.”