Wat met kernuitstap, nu Zuhal Demir al tweede keer vergunning van nieuwe gascentrale weigert?

Al twee gascentrales heeft Vlaams minister Zuhal Demir eigenhandig tegengehouden. Over de twee resterende aanvragen beslist ze deze maand nog. Intussen stijgt de koorts binnen de federale regering: de kernuitstap moet straks geregeld zijn, maar het is plots niet 100 procent zeker of er wel voldoende vervangcapaciteit is. Volgens het federale niveau drijft Demir met haar weigeringen ook de kostprijs mogelijk op.