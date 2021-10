Zeven vrouwen stapten de voorbije maanden naar de Brusselse politie met de melding dat ze misbruikt werden na een avondje op café in de Elsense uitgangsbuurt. Speurders zoeken uit of er een link is met een barman die in twee populaire cafés werkzaam was. “Mogelijke slachtoffers raden we aan een klacht in te dienen bij de politie”, zegt Sarah Durant van het Brusselse parket.