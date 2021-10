Mogelijk heeft een man onterecht dertig jaar cel gekregen voor de moord op de Nederlander Sven Prins in 2015. Tijdens de rechtszaak in hoger beroep riep plots iemand de naam uit van wie het volgens hem dan wél gedaan zou hebben. Dat spoor leidt naar België, de speurders zijn er intussen van overtuigd dat ze nu wel de juiste man in beeld hebben.