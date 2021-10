Belgische speculoos nu ook een hit op Tiktok en Instagram: “Dé trend van het moment”

Een kwart van de Britse gezinnen koopt al speculoosjes, maar nu is het koekje er ook een hit op Tiktok en Instagram. Amateurkoks delen massaal hun baksels op sociale media, met een glansrol voor ons oer-Belgische koekje. Ook buiten Groot-Brittannië is Biscoff, zoals het speculoosje in het buitenland heet, een hot topic op sociale media. “We willen stapsgewijs veel meer landen veroveren”, zegt Jan Boone, CEO van Lotus Bakeries.