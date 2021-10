Dagbladwinkels mogen niet langer op de gevel of de vitrine zetten dat ze sigaretten of tabak verkopen. “Het recente verbod op reclame voor tabak wordt veel te streng geïnterpreteerd”, klagen dagbladhandelaars. “Wij kregen zelfs een opmerking omdat we de kleuren wit en rood combineerden, wat aan het merk Marlboro zou doen denken”, zegt sectorfederatie Perstablo.