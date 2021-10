Gewapende bende ontvoert vijftiental Amerikaanse missionarissen in Haïti

In Haïti heeft een gewapende bende ten oosten van de hoofdstad Port-au-Prince minstens 15 Amerikaanse missionarissen en familieleden ontvoerd. Dat is zaterdag vernomen bij een bron in de Haïtiaanse veiligheidsdiensten.

15 tot 17 Amerikaanse burgers, onder wie ook kinderen, zijn in handen van de bende, die al maanden ontvoeringen en overvallen uitvoert in een zone tussen Port-au-Prince en de grens met de Dominicaanse Republiek, aldus de bron, die niet kon zeggen of er losgeld is geëist.

“Het welzijn en de veiligheid van Amerikaanse burgers in het buitenland is één van onze grootste prioriteiten op het ministerie van Buitenlandse Zaken. We zijn op de hoogte van deze informatie en hebben voorlopig niets toe te voegen”, reageerde een woordvoerder van het ministerie.

Actieterreinen uitgebreid

Gewapende bendes, die al jaren de armste wijken van Port-au-Prince controleren, hebben hun actieterrein uitgebreid naar de rest van de hoofdstad en omgeving. Volgens het Centre d’Analyse et de Recherche en Droits Humains in Port-au-Prince zijn in de eerste drie trimesters van dit jaar meer dan 600 ontvoeringen geregistreerd, tegen 231 in dezelfde periode in 2020.

Een diepe politieke crisis verlamt al jaren de sociaaleconomische ontwikkeling van Haïti, één van de armste landen ter wereld. De moord op president Jovenel Moïsi op 7 juli heeft de chaos en instabiliteit in het land in de Caraïben nog aangewakkerd.