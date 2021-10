Ex-president Clinton blijft nog een nacht in ziekenhuis, zondag mogelijk naar huis

De 75-jarige Clinton werd dinsdagavond met een bloedinfectie opgenomen in het Irvine Medical Center in het zuiden van Californië. De oud-president “blijft deze nacht nog in het ziekenhuis om intraveneus antibiotica toegediend te krijgen, alvorens een gepland ontslag morgen”, zo tweette zijn woordvoerder.

Volgens de zegsman heeft Clinton “uitstekende vooruitgang” geboekt. “Alle gezondheidsindicatoren evolueren in de goede richting”, luidt het. De oud-politicus, die president was van 1993 tot 2001, is naar verluidt in een goede stemming. Hij bracht tijd door met zijn familie en keek naar American Football.

De krant The New York Times vernam bij een medewerker dat Clinton een infectie aan de urinewegen had opgelopen die leidde tot sepsis, een extreme reactie van het immuunsysteem op een infectie. Volgens cijfers van het Amerikaanse gezondheidsagentschap CDC overlijden er jaarlijks 270.000 Amerikanen aan sepsis.