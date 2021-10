Historische staking in Hollywood afgewend met “Hollywood-einde”: dan toch akkoord bereikt met grote studio’s

Een vakbondskoepel die tienduizenden werknemers in de Amerikaanse film- en televisie)industrie vertegenwoordigt, heeft met de grote studio’s een akkoord bereikt over hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden, zo melden Amerikaanse media zaterdag. Daarmee wordt een historische staking afgewend.

“Dit is een Hollywood-einde”, stelde voorzitter Matthew Loeb van de International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE) in een mededeling. “Onze leden zijn sterk en verenigd. We stonden oog in oog met enkele van de rijkste en machtigste entertainment- en techbedrijven ter wereld, en we hebben nu een akkoord dat tegemoet komt aan de noden van onze leden.”

De vakbond vertegenwoordigt volgens The Los Angeles Times ongeveer 40.000 cameralui, decorbouwers, technici, kleedsters en tal van andere werknemers achter de schermen. Ze krijgen uitzicht op een hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden, onder meer wat de minimale rusttijden betreft. De werkdruk in Hollywood is aanzienlijk gestegen vanwege de coronacrisis en de populariteit van streamingplatforms.

IATSE had ermee gedreigd om maandag een staking aan te vatten indien er geen akkoord uit de bus kwam. Dat zou grote gevolgen hebben gehad voor de productie van Amerikaanse content,. Met het akkoord, dat nog bekrachtigd moet worden door de leden, komt er dus een einde aan een patstelling die dreigde te leiden tot de eerste nationale staking in de 128-jarige geschiedenis van de vakbond en de eerste grote staking door televisiecrews sinds Wereldoorlog II.