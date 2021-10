Record van langste highline van België gesneuveld in Freÿr: 770 meter lange koord bevestigd op 70 meter hoogte

Eerder werd ook aan de Eiffeltoren in Parijs een koord geïnstalleerd om te highlinen. — © AP

Belgische en Nederlandse highliners hebben zaterdag aan de rotsen van Freÿr op 70 meter hoogte een koord van 770 meter bevestigd, zo heeft projectorganisator Laurent Blondiau gemeld. Het is de langste highline die ooit is geïnstalleerd in ons land.

“Alles is zeer goed verlopen. Langzaam aan, maar zonder grote problemen, in ideale meteorologische omstandigheden. Vanaf zondagochtend kunnen we beginnen met de eerste pogingen om de oversteek te maken”, stelt Blondiau.

Het vorige Belgische record werd in juli op de tabellen gezet. Toen werd in een steengroeve in Waimes een 440 meter lange koord gespannen die toen meermaals werd bedwongen.

Highlinen is een relatief nieuwe discipline. Veilig gegord proberen highliners zonder te vallen van het ene ankerpunt naar het andere te raken, op een licht elastische koord. “Het staat dicht bij koorddansen, maar er is geen stok om het evenwicht te bewaren”, legt Blondiau uit.