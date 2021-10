Bijna negen op tien bestuurders blazen negatief tijdens Europese Nacht Zonder Ongevallen

De Responsible Young Drivers, vrijwilligers van Alken-Maes en profwielrenners Florian Sénéchal en Bert Van Lerberghe van Deceuninck-Quick Step namen zaterdagavond plaats aan de ingang van Madame Moustache in Brussel, Carré in Willebroek, Versuz in Hasselt en Kokorico in Lievegem. Daar spraken ze aankomende en vertrekkende chauffeurs aan en boden hen bij het vertrek een alcoholtest aan.

Van zij die daarop ingingen, bleek 88 procent van de bestuurders in orde te zijn met de wettelijke alcohollimiet van 0,5 promille in het bloed. Bij vrouwen lag dat cijfer nog hoger: daar bleef 92 procent onder de limiet.

“Als organisatie zijn wij erg blij met deze resultaten”, zegt Johan Chiers van Responsible Young Drivers Vlaanderen vzw. “Dit toont nog eens aan dat de Belgische jeugd kiest tussen rijden en drinken en vooraf al een oplossing gekozen heeft om veilig thuis te komen. Proficiat aan de chauffeurs die een extra inspanning hebben gedaan om nuchter te blijven.”