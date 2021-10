Francky Dury na supportersprotesten: “Ik heb er geen probleem mee, zolang het respectvol blijft”

Het was niet fraai wat een deel van de aanhang van Zulte Waregem zaterdagavond liet zien. Na een kwartier werd de match onderbroken omdat een aantal “fans” rookbommen op het veld van de Elindus Arena gooiden. Ze eisten daarmee het ontslag van trainer Francky Dury. Ook ontrolden ze enkele niet mis te verstane spandoeken aan het adres van de trainer. De actie werd evenwel niet door alle fans gesmaakt, want vanuit de andere tribunes weerklonk een fluitconcert voor de actie van de sfeergroep. Scheidsrechter Jonathan Lardot moest de partij even stilleggen.

“Ik kan dat plaatsen, echt waar”, reageerde Dury achteraf. “De mensen waren niet tevreden. Ik werk hier al twintig jaar. Als er op een lang huwelijk sleet komt… Ik heb er allemaal geen probleem mee, zolang het respectvol blijft. Integendeel, die mensen hebben ons extra scherp gezet. We moeten wel een team blijven in moeilijke omstandigheden. We hebben dat al meer gedaan. Wij zijn Zulte Waregem, wij zijn een middenmoter in eerste klasse. We staan vandaag op de veertiende plaats en zullen nog wel eens uitglijden. Maar we staan erom bekend om de zaken samen op te lossen. Ik heb deze week in gesprekken met de directie en spelers een team gezien. En dat is voor mij een ongelofelijk mooie vaststelling.”

© TJM

© BELGA

© BELGA