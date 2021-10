“Dat ze niet meer kwamen, was enorme klap voor onze streek”: Westhoek opgetogen dat regels voor Britse toeristen allicht veranderen

Wellicht in de komende week wordt beslist dat een sneltest voortaan genoeg zal zijn voor Britse toeristen om weer op vakantie te komen in ons land. In de Westhoek wordt daar euforisch op gereageerd. “De Britten zijn enorm belangrijk voor ons toerisme”, zegt West-Vlaams gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu zondag op Radio 1. “Dus in aanloop naar 11 november zou dit enorm goed nieuws zijn.”

Het was Vooruit-politica Melissa Depraetere, fractieleider in de Kamer uit Harelbeke, die vrijdagavond met goed nieuws naar buiten kwam. “Britten hoeven bij hun aankomst in België geen dure omslachtige PCR-test meer te ondergaan, een goedkope snelle test volstaat”, klinkt het. Dat zei naar eigen zeggen na het ontvangen van een positief advies. Dat moet nog bekrachtigd worden door ministers, maar maandag wordt de knoop mogelijk al doorgehakt.

In de Westhoek wordt euforisch gereageerd op dat nieuws. Want, zo zegt provinciaal gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu op Radio 1: “De Britten zijn énorm belangrijk voor het toerisme in de Westhoek, ze maken 25 procent uit van de toeristen in normale tijden. Vorig jaar is dat teruggevallen naar 5 procent, ze kwamen amper nog.”

Herdenken

Dat de streek zo populair is, heeft volgens haar te maken met herdenkingstoerisme. “De Menepoort, de kerkhoven… De Westhoek is een belangrijk onderdeel van hun geschiedenis en dus hechten ze daar veel belang aan. Er komen vaak hele klassen naar hier om alles te zien. Dat we die vorig jaar niet zagen, was een enorme slag voor het toerisme.”

Vooral ondernemers in de streek die specifiek gericht zijn op Britse toerisme staat het water dan ook al een hele tijd aan de lippen. “Ze hebben enorm geleden. De voorbije zomermaanden waren redelijk door de Belgische toeristen, maar dat is in september weer teruggevallen.”

Wapenstilstand

Dat het advies nu uitkomt en net nu druk uitgeoefend worden om de verplichte PCR-test - “duur en omslachtig” - te vervangen door een sneltest, heeft alles te maken met Wapenstilstand. 11 november komt steeds dichterbij. “Het zou heel mooi zijn als de Britten daarvoor mogen terugkeren. Maar het is nu dus nog afwachten of de ministers het advies gaan volgen. Hopelijk doen ze dat snel, want 11 november komt dichtbij en de Britten moeten hun reis nog kunnen plannen. We horen wel dat ze staan te trappelen en dat er veel vraag naar is bij de reiskantoren. Dat is goed nieuws.”

Lahaye-Battheu kondigt ook een communicatiecampagne aan zodra het weer mag. “Er moet goede communicatie zijn, zodat de beslissing zo snel mogelijk bij de juiste mensen terechtkomt.”