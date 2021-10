Standard-fans misdragen zich opnieuw: OHL-keeper Romo uur na de match nog doof

“Romo was een uur na de match nog in shock en doof aan het rechteroor. Verder onderzoek moet uitwijzen of dat voor even is, of dat er meer aan de hand is”, vertelde OHL-coach Marc Brys achteraf. “Standardvoorzitter Venanzi kwam achteraf naar onze kleedkamer om bij onze doelman zijn excuses aan te bieden voor het onverantwoordelijke gedrag van bepaalde Standardsupporters.”

Het is het zoveelste incident met vuurwerk op Sclessin. De kans is groot dat dit nog een staartje krijgt.

© BELGA