Iedereen weer naar het leger? Vlaams Belang wil verplichte gemeenschapsdienst “om jongeren opnieuw weerbaar maken”

Het is niet de bedoeling de verplichte legerdienst weer in te voeren — © Marco Mertens

Het voorstel – een verplichte gemeenschapsdienst voor schoolverlaters – is zaterdag gelanceerd bij de voorstelling van het nieuwe programma van Vlaams Belang Jongeren (VBJ), waarmee de jongerenafdeling naar eigen zeggen “de toekomst van onze Vlaamse jeugd wil vormgeven”.

En in die toekomst moet er volgens VBJ-voorzitter Filip Brusselmans “meer sociale cohesie zijn, meer burgerzin, en moet er meer worden ingezet op de fysieke en mentale weerbaarheid van jongeren.”

Via dus een “verplichte gemeenschapsdienst voor schoolverlaters voor een periode van 9 maanden. Jongeren moeten hiervoor de keuze krijgen tussen de vroegere legerdienst of een andere vorm van maatschappelijk werk, bijvoorbeeld bij de brandweer.”

Nog volgens de jongerenafdeling kan “onze generatie daarmee iets terugdoen voor de maatschappij die ons zoveel kansen geeft.” Het zou ook de jongerenwerkloosheid bestrijden én een oplossing betekenen voor het “nijpende personeelstekort bij defensie.”

Samenleving van “mietjes”

Het idee is niet nieuw. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken kwam vier jaar geleden ook al eens met een gemeenschapsdienst op de proppen, toen weliswaar maar van zes maanden. “We zijn een samenleving van mietjes geworden. Als iemand wordt lastiggevallen, durft haast niemand in te grijpen, hooguit met de smartphone”, zo redeneerde hij in zijn boek Toekomst in eigen handen.

Vlaams Belang-Kamerlid Annick Ponthier, die in de Kamercommissie Defensie zetelt, beklemtoonde zaterdag dat haar partij “geen voorstander is om de verplichte legerdienst terug in te voeren”, die in ons land in 1992 werd opgeschort. “We pleiten voor een gemeenschapsdienst, die je dan bijvoorbeeld bij defensie – maar ook elders – zou kunnen doen.”

Vraag is of het Belgische leger – dat in beschimmelde kazernes en aftands materieel tegenwoordig zijn voornaamste vijand ziet – nog in staat is om een paar duizend dienstplichtigen te ontvangen en op te leiden.

Bij de legertop staan ze niet te springen voor het idee, klinkt het: “Een modern leger heeft vandaag vooral goed getrainde en hoogopgeleide mensen nodig die met de nieuwste systemen kunnen werken. Dat krijg je allemaal niet in negen maanden aangeleerd.”